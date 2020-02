Debatte über Verkehr : Lärmschutz: BVK fordert Tempolimit für Rahm

Rahm Die Bürgervereinigung Kerken (BVK) beantragt auf der B9 in Rahm in der Zeit von 22 bis 6 Uhr die Geschwindigkeit von 50 Stundenkilometer auf 30 zu reduzieren.

„Auf Bitten mehrerer Anwohner der B9 in Rahm und der Tatsache, dass der Verkehr in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat, hat die BVK-Fraktion nach einer Lösung gesucht“, so Patricia Gerlings-Hellmanns, Vorsitzende der BVK. Gerade in Rahm liege die Wohnbebauung sehr nah an der Straße. „Solch eine Geschwindigkeitsreduzierung gibt es bereits auf der B221 in der Ortschaft Broeckhuysen in Straelen. Auch dort liegen die Häuser nah an der Bundesstraße. Dort wird bereits in der Zeit von 22 bis 6 Uhr die Geschwindigkeit von 50 auf 30 Stundenkilometer reduziert und mit einer festinstallierten Blitzanlage kontrolliert.“ Laut „Verkehrsstärkenkarte 2015“ von Straßen NRW liege die tägliche Belastung zwischen 9600 und 14.000 Kraftfahrzeugen in dem Bereich B9 in Kerken. Im Gegensatz dazu liege die tägliche Belastung in Broeckhuysen deutlich darunter. Die BVK-Fraktion möchte, dass der Rat die Verwaltung beauftragt, Gespräche mit den zuständigen Stellen in Kleve zu führen.