Antrag der BVK : Kerken soll Rats-TV bekommen

Kerken Die BVK-Fraktion schlägt vor, Rats- und Ausschusssitzungen aufzuzeichnen und im Internet zu übertragen. Die Kerkener Verwaltung warnt vor hohen Kosten. Der Antrag ist am Mittwoch Thema im Hauptausschuss.

In den vergangenen Jahren habe das Interesse der Kerkener aus Sicht der BVK-Fraktion durchaus zugenommen, an Rats- und Ausschusssitzungen teilzunehmen. „Gerade jetzt, zur Zeit der Corona-Krise, scheuen einige Bürger aber den Weg zu den Präsenzsitzungen im Adlersaal. Auch junge Familien berichten uns, dass sie gerne an den Sitzungen teilnehmen möchten, aber oftmals ein Betreuungsproblem haben. Eine Übertragung im Internet würde ihnen die Verfolgung der Sitzung von zu Hause live oder zu einem späteren Zeitpunkt ermöglichen. Statt Netflix oder Disney Plus heute Abend mal der Kerkener Gemeinderat. Das würde sicherlich das Interesse an der Politik erhöhen. Die Verwaltung schlägt in ihrer umfangreichen Beschlussvorlage die Ablehnung des Antrags unter Kosten-/Nutzen Aspekten vor. Sie hat die Kosten mit 30.000 Euro bis 100.000 Euro für die Aufzeichnung von etwa 20 Ausschuss- und sechs Ratssitzungen im Jahr beziffert. „Die Übertragung ist sicherlich nicht zum Nulltarif zu haben“, so die BVK-Fraktion. „Da es möglich ist, externe Anbieter mit der Übertragung zu beauftragen, werden wir uns weiterhin zumindest für eine Testphase mit ausgewählten Sitzungen einsetzen. Diese erfordert keinerlei Investitionen der Gemeinde in technische Ausstattung oder Personal, da beides vom Dienstleister gestellt wird. Dann kann man den genauen Aufwand der Aufzeichnung und Übertragung beziffern und sieht auch, ob das Angebot angenommen wird.“ Man könnte im Zuge dessen auch über eine interkommunale Zusammenarbeit mit mehreren Kommunen nachdenken, um die Kosten für die digitale Infrastruktur zu teilen. Das Argument der Verwaltung, die Bürger könnten sich jederzeit im Ratsinformationssystem über die Arbeit im Rat informieren, hält die Fraktion für nicht bürgerfreundlich.