Kerken : BVK-Aktion zum Bau von Insektenhotels

Beim Fest werden Kürbisse angemalt. Foto: Patricia Gerlings-Hellmanns

Kerken (RP) Am Sonntag, 13. Oktober, ab 11 Uhr findet das Oktoberfest des Werberings in Nieukerk statt. Die Bürgervereinigung Kerken (BVK) bietet dort für die Kinder ein Kürbisbemalen an. „In diesem Jahr möchten wir von dem Spendenerlös Materialien kaufen, damit wir gemeinsam mit unseren Mitgliedern zwei große Insektenhotels bauen können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken