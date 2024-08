Wer ist zuständig? Bushaltestellenhäuschen seit Monaten „außer Betrieb“ – doch keiner repariert es

Bald fängt die Schule wieder an. Das Bushaltestellenhäuschen am Vorster Heidweg in Sevelen werden die Schüler allerdings nicht nutzen können, um sich dort bei Regen unterzustellen. Seit Monaten ist um das Häuschen, das aussieht, als ob es ein Riese aus den Angeln gehoben hat, ein Bauzaun. Zur Sicherheit.