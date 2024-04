Busbahnhof in Geldern Polizei mit drei Wagen im Einsatz

Geldern · Ein Polizeieinsatz hat am Dienstagmittag am Busbahnhof in Geldern für Aufsehen bei Passanten gesorgt. Ein Anwohner hatte mitten am Tag einen Fahrraddieb in Aktion beobachtet und die Polizei gerufen.

24.04.2024 , 22:06 Uhr

Die Polizei war mit drei Wagen am Busbahnhof im Einsatz. Foto: Martin van der Pütten

Gegen 14.30 Uhr war die Polizei von dem Anwohner alarmiert worden, der beobachtet hatte, wie sich gerade jemand an einem abgestelltem Fahrrad zu schaffen machte. Mit zwei, später drei Einsatzwagen rückte die Polizei aus (die Wache befindet sich unweit entfernt auf der anderen Seite der Bahngleise), was natürlich bei den Passanten für Aufsehen sorgte. „Erst schien vor Ort alles ruhig, doch dann haben die Beamten einen Mann angetroffen“, sagte ein Sprecher der Polizei. Es stellte sich heraus, dass es der 49-Jährige war, der versucht hatte ein Rad zu stehlen. „Die Beamten haben dem Mann einen Platzverweis erteilt. Er bekommt eine Strafanzeige“, so der Polizeisprecher.

(vdp)