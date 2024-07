Landjugend & Treckerfreunde an Burgruine Burgfest und Treckertreffen in Wachtendonk

Wachtendonk · Open-Air-Disco am Samstag, Familientag und Treckertreffen am Sonntag. Auf dem Burgfest in Wachtendonk wird am ersten Augustwochenende einiges geboten.

17.07.2024 , 13:08 Uhr

Zum Treckertreffen im Rahmen des Burgfest erwarten die Treckerfreunde Wachtendonk-Wankum zahlreiche Oldtimer-Traktoren. Foto: Treckerfreunde Wachtendonk-Wankum

Am ersten Augustwochenende findet an der Burgruine in Wachtendonk traditionell das Burgfest der Landjugend (KLJB) statt. Los geht es bereits am Samstag, 3. August, um 20 Uhr mit einer Open-Air-Disco. Der Eintritt kostet zehn Euro (Landjugendmitglieder mit T-Shirt zahlen die Hälfte). Am Sonntag, 4. August, ist dann der Familientag mit einem großen Treckertreffen. Um 12 Uhr findet ein Gottesdienst auf dem Gelände statt, der vom JLK (Jugendliturgiekreis) Wachtendonk gestaltet wird. Glücksrad, Schnitzeljagd mit tollen Preisen und weitere Spiele für die Kleinen gibt es auch. Für die Verpflegung stehen Kaffee und Kuchen von den Landfrauen, Leckeres vom Grill und eine Champignonpfanne bereit. Bereits zum fünften Mal ist auch das Treckertreffen der Treckerfreunde Wachtendonk-Wankum eine Attraktion des Burgfestes. Die Treckerfreunde treffen sich ab 10 Uhr mit ihren farbenfrohen Oldtimer-Traktoren an der Burgruine. Die Treckerfreunde laden alle Treckerliebhaber mit ihren Familien herzlich ein und hoffen auf viele Oldtimerfreunde, die ihre Schmuckstücke zur Schau stellen wollen. Bereits im vergangenen Jahr besuchten rund 40 Oldtimer trotz anhaltenden Dauerregens das Gelände. Die Treckerfreunde möchten diese Anzahl sehr gerne verdoppeln und hoffen auf Sonnenschein. Für jeden Oldtimertraktorfahrer spendet die Landjugend eine Verzehrmarke. Eine kostenfreie Planwagenfahrt wird für kleine und große Besucher angeboten. Ebenfalls wird es eine Segnung der alten Landmaschinen geben, kündigen die Treckerfreunde an.

(vdp)