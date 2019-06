Issum : Kunterbuntes Pfingsten in Issum

Startbereit für den ökumenischen Gottesdienst am Platz An de Pomp in Issum: Herbert Hatzky, Yvonne Brück und Volker Mengeringhausen (v.l.). Foto: Bianca Mokwa

Issum Mit einem Gottesdienst am Platz An de Pomp wird die Ökumene im Altbierdorf gefeiert. Alle sind dazu eingeladen. Beginn: Montag 10.30 Uhr.

Die Vorbereitungen für den ersten ökumenischen Gottesdienst am Platz An de Pomp in Issum laufen auf Hochtouren. Die ersten Luftballons sind aufgeblasen, je mehr Farben dazu kommen, desto besser, denn das Motto lautet „Kunterbunte Gemeinschaft“. Das haben sich die Initiatoren aus den Reihen der evangelischen Kirchengemeinde Issum und der katholischen Kirchengemeinde St. Anna Issum-Sevelen so ausgedacht, „weil es kunterbunt wird, wenn man als Ökumene zusammenkommt“, sagt die evangelische Pfarrerin Yvonne Brück.

Im Mittelpunkt des Gottesdienstes unter freiem Himmel, der am Pfingstmontag um 10.30 Uhr startet, sollen die Gemeinsamkeiten stehen. Der Heilige Geist etwa, sagt Yvonne Brück. Immerhin wird wegen ihm Pfingsten gefeiert. „Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes, die Menschen befähigt im Sinne Gottes zu handeln“, sagt Volker Mengeringhausen, Pastoralreferent von St. Anna Issum-Sevelen. „Der Heilige Geist ist die Erfahrung, die ich mache, wenn ich Gott nicht mit den Augen sehen kann. Der Heilige Geist gibt mir Mut und Kraft, rauszugehen und den Menschen zu erzählen, wer Jesus für mich ist“, ergänzt Yvonne Brück. So hat er das beim Pfingstereignis getan, das in der Bibel geschehen ist. Und so wird es an Pfingstmontag auch auf dem Platz An de Pomp sein: Menschen erzählen, was Jesus ihnen bedeutet.

Info Ökumene zu Pfingsten in Geldern Was Pfingstmontag, 10. Juni, laden um 10 Uhr die evangelische und die katholische Kirchengemeinde Geldern zum ökumenischen Gottesdienst ein. Wo Pfarrkirche St. Maria Magdalena in Geldern Musik Der Bläserkreis der evangelischen Gemeinde und Kantor Dieter Lorenz aus der katholischen Gemeinde werden diesen Gottesdienst in der Pfarrkirche musikalisch gestalten. Wichtig An diesem Feiertag findet in der Gelderner Pfarrkirche St. Maria Magdalena kein weiterer Gottesdienst statt.

Musikalisch wird der Gottesdienst begleitet durch Posaunen, dem Kirchenchor, die Kantorei und einer Gitarrengruppe. Die Lieder sind ebenfalls ökumenisch gewählt, erklärt Presbyter Herbert Hatzky. Besonders freut sich Pfarrerin Yvonne Brück auf das Lied „Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind“. Nicht nur, weil es die Ökumene ausdrückt, sondern weil Bewohner des Issumer St.-Josefs-Hauses den Gottesdienstbesuchern Gebärdensprache beibringen werden und so das Lied gesungen und mit Gebärden unterstützt wird. „Es zeigt einmal mehr, dass wir in aller Unterschiedlichkeit Kinder Gottes sind“, sagt Yvonne Brück freudig.