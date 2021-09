Podiumsdiskussion und Juniorwahl in Geldern : Das Lise-Meitner-Gymnasium im Wahlkampfmodus

Podiumsdiskussion und Juniorwahl in Geldern

Geldern Eine Podiumsdiskussion mit den Direktkandidaten mit Liveübertragung im Radio und die Juniorwahl stärken die politische Bildung an der Gelderner Schule.

Während die Parteien und Kandidaten die „heiße Phase“ des Bundestagswahlkampfes einläuten, begleitet die Fachschaft Sozialwissenschaften des Lise-Meitner-Gymnasiums die Schülerinnen und Schüler in besonderen Projekten durch diese Zeit des politischen Umbruchs in Deutschland. Gleich zwei Veranstaltungen heben sich ab vom Fachunterricht, in dem zurzeit natürlich die anstehenden Wahlen das beherrschende Thema sind.