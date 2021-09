Wahlkreis, Parteien und Kandidaten : Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Geldern wissen müssen

Was Sie zur Bundestagswahl 2021 in Geldern wissen müssen

Geldern Die Bundestagswahl 2021 findet am 26. September statt. Welche Kommunen gehören zu meinem Wahlkreis? Welche Kandidaten treten an? Wir geben einen Überblick für Geldern.

Zu welchem Wahlkreis gehört Geldern?

Wie finde ich das richtige Wahllokal in Geldern?

Vor der Bundestagswahl am 26. September bekommt jeder Wahlberechtigte per Post seine Wahlbenachrichtigung zugeschickt. Das ist quasi die Einladung zur Wahl. Dort ist dann auch das entsprechende Wahllokal vermerkt. Wer lieber per Briefwahl wählen möchte, kann mit der Benachrichtigung auch dafür die Unterlagen anfordern.