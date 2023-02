Polit-Promi Straelen dankt Rouenhoff für Hilfe

Rouenhoff erläuterte kurz die aktuellen Themen in Berlin, die stark vom Krieg in der Ukraine bestimmt sind, und ging auch auf die Situation der aus dem Kriegsgebiet Geflüchteten ein. Bürgermeister Kuse verwies in diesem Zusammenhang noch einmal deutlich auf den großen Mangel an geeigneten Flüchtlingsunterkünften in Straelen. Seinen Dank sprach der Verwaltungschef für die Unterstützung in Berlin in Zusammenhang mit der Sanierung von Haus Caen aus. Hier sind bereits deutliche Baufortschritte sichtbar. Die Stadt setzt hier auf weitere Hilfen des Bundes zur Sanierung des ehemaligen Rittersitzes.