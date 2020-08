Schwerer Unfall in Issum : B 58: Auto erfasst Radfahrerin und verletzt sie schwer

Eine Frau ist bei dem Unfall schwer verletzt worden. Foto: dpa/Carsten Rehder

Issum Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 58 in Issum ist am Donnerstagmorgen eine 53 Jahre alte Frau so schwer verletzt worden, dass sie mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach Angaben der Polizei fuhr die 53-jährige Issumerin gegen 8.05 Uhr mit ihrem Rad auf dem Radweg der Weseler Straße in Richtung Geldern, als sie ein entgegenkommendes Auto auf der Einfahrt der Gelderner Straße erfasste.

Der 20 Jahre alte Fahrer eines grauen VW Caddy wollte in Fahrtrichtung Issum links in die Gelderner Straße abbiegen und übersah dabei die vorfahrtsberechtige Radfahrerin auf dem Geh- und Radweg. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich schwer.

