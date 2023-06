Kontrolle auf der A 40 bei Wachtendonk Bundespolizei nimmt dreifach gesuchten Mann fest

Der Verurteilte wurde verhaftet und zur weiteren Sachbearbeitung zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Da die Person die geforderten Geldstrafen plus Verfahrenskosten in einer Gesamthöhe von 6599,66 Euro nicht bezahlen konnte, muss er für die nächsten 239 Tage in Haft. Des Weiteren besteht gegen den Algerier eine rechtskräftige Abschiebungsverfügung des Ausländeramtes Hannover, sodass geprüft wird, ob er nach Abschluss der Haftstrafe in sein Heimatland reisen muss.