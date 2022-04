Diskussionsrunde bei Diakonie in Geldern : Corona war verheerend für Suchtprävention

Geldern Auf Einladung der Gelderner SPD besuchte der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blienert das Haus der Diakonie, um sich über die Arbeit in der Suchtprävention während der Corona-Pandemie auszutauschen.

Es gehe nicht um die Legalisierung, sondern um die Regulierung der Cannabisabgabe. Auf diesen Unterschied legt Burkhard Blienert großen Wert. Erst im Januar wurde der SPD-Politiker von Gesundheitsminister Karl Lauterbach gebeten, den Posten des Drogenbeauftragten der Bundesregierung zu übernehmen. Genau genommen ist der 56-Jährige Beauftragter für Sucht- und Drogenfragen der Bundesregierung. Blienert, der vorher für die AOK Rheinland/Hamburg tätig war, muss seitdem der Öffentlichkeit erklären, wie er sich die kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene, wie sie im Koalitionsvertrag vereinbart wurde, vorstellt. Primäres Ziel sei, dass die Konsumentenzahlen nicht zunehmen. Nun war er in Geldern, um mit dem SPD-Landtagskandidaten Lars Aengenvoort im Haus der Diakonie über Süchte und Präventionsmaßnahmen zu sprechen.

Die Diakonie Geldern engagiert sich seit Jahren in der Drogenberatung und Suchtprävention. Wie Petra van Bergen, Fachbereichsleiterin für Soziale Dienste, berichtete, habe zuletzt vor allem die Arbeit an den Schulen gelitten. „Corona war verheerend“, erzählte van Bergen. Weil die Schulen zum Teil geschlossen werden mussten, musste die Diakonie ihr Präventionsangebot digital ausbauen. Nur die Beratungen konnten unter strengen Hygieneauflagen weiter in Präsenz stattfinden. Es sei in dieser Zeit aber zu deutlich weniger Beratungen gekommen als vor der Pandemie: etwa 300 im Jahr, schätz van Bergen. Vorher waren es 400. Zugespitzt habe sich auch die Mediennutzung, berichtete Sozialarbeiter Stephan Gnoß von der Suchtvorbeugung. Um überhaupt eine Förderung vom Kreis Kleve für die Präventionsarbeit an Schulen zu bekommen, müsse die Diakonie 1250 Fachleistungsstunden im Jahr nachweisen. „Trotzdem zahlen wir fast ein Drittel der Kosten aus eigener Tasche“, sagte van Bergen. Hinzu komme, dass die Kosten gedeckelt seien. „Deshalb werden wir keine Schule, die mit einem konkreten Problem zu uns kommt, abweisen“, sagte Gnoß, „aber das setzt alle enorm unter Druck.“