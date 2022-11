Baudenkmal : 450.000 Euro für Sanierung von Haus Caen

Straelen Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat das Geld aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm bewilligt. Herrensitz soll öffentlich zugänglich werden.

Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, die Sanierung von Haus Caen in Straelen mit 450.000 Euro aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes zu fördern. Dies teilte der Kreis Klever Bundestagsabgeordnete Stefan Rouenhoff mit, der bei der Bundesregierung für eine Bewilligung der Fördermittel geworben hatte. „Ich freue mich sehr, dass das politische Werben für eine Förderung von Haus Caen erfolgreich war. Damit wird der Weg für eine grundlegende Sanierung des Herrensitzes geebnet, der für den Niederrhein von historischer Bedeutung ist. Nach der Instandsetzung werden das Haus und die umliegenden Parkanlage für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Ich bedanke mich vor allem bei meiner in Straelen aufgewachsenen Bundestagskollegin Britta Haßelmann, die ich über die Vorhaben informiert und um Unterstützung gebeten habe“, so der CDU-Abgeordnete.