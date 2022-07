Umwelt und Verkehr : Die Niag bekommt Geld für 30 Elektro-Busse

Niederrhein Das Bundesministerium für Digitales und Verkehr schickte den Förderbescheid. Die Busse fahren ab dem kommenden Jahr auf Strecken am unteren Niederrhein.

Der Wechsel zur Elektromobilität nimmt in der Niag-Unternehmensgruppe weiter an Fahrt auf. 30 vollelektrische, klimafreundliche Niag-Busse werden aus Bundesmitteln mitfinanziert. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Die Fördermittel unterstützen die Niag so bei ihrem Umstieg auf alternative Antriebsarten, die Klima und Umwelt noch mehr schützen helfen, als es der ÖPNV im Vergleich zum Privat-Pkw schon heute schaffe.