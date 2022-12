Heimatgeschichte Als Kapellen noch ein Kino hatte

Kapellen · Der Bürgerverein hat in der Ortschaft an 25 Stellen Informationstafeln angebracht. Sie erinnern an prägende Häuser aus der Dorfgeschichte. Viele von ihnen sind verschwunden oder werden anders genutzt.

Jörg Grahl, Wolfgang Blindenbacher und Wolfgang Dicks (v.l.) vom Bürgerverein Kapellen an der Schenkwirtschaft und dem Lebensmittelgeschäft von Cäcilia Brey. Dort ist eine der 25 Informationstafeln angebracht. RP-Foto: Evers Foto: Evers, Gottfried (eve)