Geldern will seine Innenstadt stärken : Bürgerservice soll in die Stadt ziehen

Die Räume befinden sich an der Heilig-Geist-Gasse und der Glockengasse. Eigentümer ist die GWS. Foto: Stadt Geldern

Geldern Viele Serviceleistungen der Gelderner Stadtverwaltung soll man in Zukunft im Zentrum in Anspruch nehmen können. Vorgesehen sind Räume an der Heilig-Geist-Gasse/Glockengasse. 2023 soll das Projekt umgesetzt werden.