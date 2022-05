Bürgerpreis „Dä Geldersche Wend“ verliehen : Drei Männer fürs Ehrenamt geehrt

Rainer Niersmann (l.) und Bürgermeister Sven Kaiser (r.) übergaben die Preise an Felix Pickers, Sebastian Richartz und Karl-Heinz Biermann. Foto: Norbert Prümen

Geldern Nach zwei Jahren Corona-Einschränkungen wurde „Dä Geldersche Wend“ endlich wieder groß gefeiert. Ausgezeichnet wurden der Musiker Felix Pickers, Schweiz-Fan Karl-Heinz Biermann und Mittelerde-Macher Sebastian Richartz.

Moderator Ludger Kazmierczak lag falsch, als er die Verleihung des Gelderner Bürgerpreises als eine Mischung aus Bambi-Verleihung, Oscar-Gala und Seniorennachmittag bezeichnete. Unter den rund 350 Gästen, die am Freitagabend in die Aula der Liebfrauenschule strömten, war mindestens eine Person, die den Altersdurchschnitt merklich nach unten zog: der acht Wochen alte Lasse. Nur ein einziges Mal wurde er knatschig, und das war der Moment, als sein Opa Felix Pickers auf die Bühne musste.

Fast bis auf den letzten Platz gefüllt: Rund 350 Gäste kamen zur Gala in die Aula der Liebfrauenschule. Foto: Norbert Prümen

Der Mann mit Hut bekam die Frau mit Hut: Dä Geldersche Wend. Oder wie Kazmierczak sie nannte, die „Marilyn Monroe des Niederrheins“. Erschaffen hat sie der Bildhauer Wilhelm Hoselmann. Die Original-Bronzestatue ziert den Gelderner Markt. Seit 2007 verleiht die Stadt eine Miniaturausgabe an Menschen, die sich in Geldern ehrenamtlich engagieren. Nach zwei Jahren Corona konnte die Veranstaltung endlich wieder groß gefeiert werden: mit Musik von der Band Treasure, mit dem Mentalmagier Yann Yuro, der die Besucher mit hellseherischen Fähigkeiten verblüffte, und einem nicht ganz ernst gemeinten Quiz, in dem es auch um niederrheinische Eigenarten ging. Im vergangenen Jahr durften sich drei Frauen über den Preis freuen. In diesem Jahr wurde er drei Männern verliehen. Einer davon war Lasses Opa.

info Treasure und Ludger Kazmierczak live erleben Musik Die Band Treasure tritt am Samstag, 7. Mai, 20 Uhr, bei der Blaulicht-Nacht der Feuerwehr Straelen in der Bofrost-Halle auf.

Kabarett Die niederrheinischen Frohnaturen Ludger Kazmierczak, Ingrid Kühne und Stefan Verhasselt sind am Dienstag, 17. Mai, als „Fanta3“ ab 20 Uhr in der Aula des Lise-Meitner-Gymnasiums in Geldern zu Gast.

Statt lange Reden zu schwingen, wurden die Preisträger in kurzweiligen Filmen vorgestellt. Früher, erzählte Felix Pickers, sei ihm sein zweiter Vorname Maria peinlich gewesen, doch mittlerweile sei er sogar stolz darauf. Im Jahr 2000 rief er mit Willi Teloo den Culturkreis Geldern ins Leben und förderte als dessen Vorsitzender von 2003 bis 2018 junge Musiker. Pickers, Sohn des früheren Landrats Hans Pickers, war immer schon Musik-Fan, spielte selbst in diversen Bands, vor allem Bluesbands, und war maßgeblich an der Wiederbelebung der kreativen Live-Szene im Gelderland beteiligt. Zusammen mit Anna Zimmermann baute er die Theaterwerkstatt von Haus Freudenberg auf. Nun wolle er etwas kürzertreten und sich um seinen Enkel kümmern. Außerdem habe er nun Zeit für sein Hobby: „Ich habe immer schon gerne Schnaps getrunken“, erzählte er, „vor allem Mädchenschnaps, Liköre.“ In dem Video prostete er sich mit Kumpel Heinz Spütz mit selbst gemachten Eierlikör zu.

Die Coverband Treasure sorgte für musikalische Unterhaltung. Foto: Norbert Prümen

Für einige Lacher sorgte der Einspieler über Preisträger Karl-Heinz Biermann, der als Politiker, Chronist, Weltrekordhalter und Vereinsmensch vorgestellt wurde. Sich selbst bezeichnete er außerdem als „anständigen Christen“. Seit 1973 fährt er an den Vierwaldstätter See. Insgesamt habe er schon rund 900 Niederrheinern die Schweiz schmackhaft gemacht, vor allem Jugendlichen. Selbst als seine Frau hochschwanger war, zog es ihn an seinen Lieblingsort. Zum Glück kam das Baby vier Wochen zu früh. „So konnte ich das Babypinkeln noch mitmachen, danach bin in die Schweiz gefahren. Ich konnte ja die 50 Jugendlichen nicht sitzen lassen.“ Außerdem saß Biermann mehrere Jahre im Vorstand des TV Geldern, schlüpfte 2016 in die Rolle des St. Martin und sammelt nach wie vor Spenden für den Verein Lachende Kinder. Außerdem engagiert er sich im Kirchendienst, als Friedhofsträger und schrieb die Chonik für den Verein Eintracht. Unvergessen der Moment, als ihn die Rheinische Post zum Weltrekordhalter machte. Als Leichtathlet nahm er an einem 1000-Meter-Lauf im Berliner Olympiastadion teil. Zwei Minuten und 50 Sekunden brauchte er für die Strecke. Die RP berichtete, er sei 8000 Meter gelaufen. So war er für kurze Zeit der schnellste Mann der Welt.

Zehn Zentimeter groß: die Bronzestatue „Dä Geldersche Wend“ als Preis. Foto: Dirk Weber