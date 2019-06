GELDERN : Eltern-Taxis lassen Anwohner verzweifeln

GELDERN An der Uhlandstraße herrscht morgens und nachmittags oft das Chaos, wenn die Kinder mit dem Auto gebracht werden. Vom Schulgelände aus werden die angrenzenden Gärten beschädigt. Stadt will die Kontrollen intensivieren.

Die Geduld der Anwohner an der Uhlandstraße und teilweise am Boeckelter Weg ist zu Ende. Im auf den ersten Blick ruhigen Wohngebiet herrscht morgens und nachmittags regelmäßig das Chaos, wenn die Eltern-Taxis anrollen. „Wer vor 7.30 Uhr nicht weg ist, hat dann keine Chance, aus seiner Einfahrt herauszukommen“, berichten die Anlieger. Ein weiteres Problem: Vom Schulgelände aus werden die angrenzenden Gärten beschädigt, Gegenstände fliegen über die Zäune. Und auch der Umgang mit den Bäumen auf dem Schulgelände bereitet den Nachbarn Sorgen.

Das zweite Thema von Peter-Paul Quickert, Manfred Poell, Johannes Blehs, Erhardt Hendel, Thomas Boekels und Ute Poell: Vom Schulgelände aus werden die Rückwände der Gärten zerstört (auch mit Messern), Äste und andere Gegenstände werden über die Zäune geworfen. „Mich hat schon jemand am Kopf getroffen“, sagt Erhardt Hendel. Hier erwarten sie eine bessere Beaufsichtigung der Kinder in den Pausen. „Oder man muss das Schulgebäude vor den Bäumen einzäunen“, sagt einer der Nachbarn. Ute Köll versteht auch nicht, warum die Schulen im Zeitalter von Nachhaltigkeit die gezielte Zerstörung der Bäume durch kletternde Kinder dulden.

Die Stadt Geldern weiß, dass Interessen der Anlieger der Uhlandstraße durch Eltern beeinträchtigt werden, die ihre Kinder mit dem Auto zum Schulzentrum bringen. Pressesprecher Herbert van Stephaudt. „Genau diese Störungen hatten die Stadt Geldern veranlasst, dort ein absolutes Halteverbot einzurichten, das auch kontrolliert wurde. Aufgrund der aktuellen Hinweise der Anlieger wird die Stadt ihre Kontrollen in diesem Bereich intensivieren. Hierzu wird es auch eine Abstimmung mit der Kreispolizeibehörde geben.“ Eine Schließung des Zugangs zum Schulgelände von der Uhlandstraße her sei derzeit nicht möglich. Sowohl als Zugang für die Schulgemeinden des Schulzentrums als auch als Rettungsweg werde der Weg benötigt. Beschwerden über die Beschädigung von privaten Zäunen müsse selbstverständlich nachgegangen werden, zumal die Schäden nicht zwangsläufig während der Schulzeiten geschehen sein müssen. Um die Dinge kurzfristig zu klären, habe die Verwaltung bereits mit den Schulleitungen Kontakt aufgenommen.

Tanja Rathmer-Naundorf, Schulleiterin der Gesamtschule, bittet die Anwohner dringend darum, Probleme mit ihr zu besprechen. Die Park-Problematik sei ihr so nicht bewusst. Beschwerden über das Verhalten der Kinder auf dem Hof verwundern sie. Man habe seit einigen Wochen für eine eigene Aufsichtskraft in dem Bereich gesorgt. Vorfälle sollte man ihr mit Uhrzeit bitte unbedingt mitteilen. die Gesamtschule habe großes Interesse am guten Miteinander mit den Nachbarn. das betont auch Wilfried Schönherr. Der Leiter der Realschule An der Fleuth erkennt die Problematik, erinnert aber auch daran, dass sich nicht nur Schüler auf dem Gelände tummeln. Auch er bittet, Vorfälle umgehend zu melden.