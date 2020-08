Zehn Fragen an Sven Elbers : Mehr Parkraum für die Innenstadt

Sven Elbers tritt für die AfD bei der Kommunalwahl an. Foto: AfD

Geldern Für die AfD möchte der 40-Jährige Bürgermeister von Geldern werden. Er lebt seit 24 Jahren in der Stadt. Er will auch ein Konzept, durch das Frauen abends unterwegs sein können, ohne bedrängt zu werden.

Bitte stellen Sie sich kurz vor. Wer sind Sie – und was macht Sie aus?

Sven Elbers Ich heiße Sven Elbers, 40 Jahre alt, geschieden und Vater von drei Kindern. Ich bin vor 24 Jahren hier nach Geldern gezogen und habe mich hier heimisch gefühlt. Berufsbedingt war ich als gelernter Koch acht Jahre in Niedersachsen tätig, bis ich 2012 wieder zurück nach Geldern kam und hier nun sesshaft wurde. Nach meiner gesundheitlich bedingten Umschulung zum Anwendungsentwickler habe ich mich hier in Geldern selbständig gemacht. Ich bin Realist, bodenständig und agiere lösungsorientiert.

Was ist Ihr wichtigstes Thema im Wahlkampf – und wie wollen Sie es anpacken?

ELbers Nun, als Bürgermeisterkandidat habe ich viele Wünsche und Visionen, aber in erster Linie bin ich dann Verwaltungschef und muss dort dafür Sorge tragen, bürgerfreundliche und kostenbewusste Strukturen zu schaffen. Ein Blick in den Haushaltsplan 2020 gibt viele Ansatzpunkte, um hier tätig zu werden. Letztlich hängt es aber davon ab, in wieweit die Mehrheitsverhältnisse im Rat sind, denn dieser bestimmt den Weg. Das heißt, je mehr Bürger die AfD unterstützen, umso mehr bürgerfreundliche und mittelstandsfreundliche Politik kann umgesetzt werden. Zu allererst aber muss dann erstmal ein Kassensturz gemacht werden, um überhaupt einen Handlungsspielraum zu definieren.

Aus welchem Fehler haben Sie schon einmal gelernt?

ELbers Das Leben ist ein laufender Prozess. Man macht automatisch Fehler, während man heranreift, und ich hoffe, aus allen gelernt zu haben und dies auch weiterhin werde. Die größte Lehre habe ich allerdings daraus gezogen, dass ich daran geglaubt habe, dass Politik in erster Linie für die Bürger ihres Landes gemacht wird, dass andere Meinungen angehört und Kompromisse gefunden werden, die der Sache dienen, und nicht nur Ideologien verkörpert werden ohne Sachbezug.

Sehen Sie Möglichkeiten, dem ÖPNV in Geldern neue Impulse zu geben?

ELbers Hier würde ich das Projekt „Bürgerbus Geldern“ fördern und die Taktung verkürzen sowie eine stabile Finanzausstattung herstellen. Hier ist die Stadtlinie SL 9 ein erster guter Ansatz. Zusätzlich kann man, wie in vielen Städten schon realisiert, den Einsatz von Bürgertaxen per App, sowie(teil-)privatisierte Anbieter wie Uber fordern und fördern. Der Bedarf muss genau untersucht werden, ich möchte keine 50er Busse, in denen nur neun Gäste mitfahren. 20 Meter lange Busse, die zum größten Teil leer fahren, sind einfach zu statisch, wirtschaftlich ineffizient und definitiv nicht umweltfreundlich. Rentner/Senioren sollten grundsätzlich kostenlos fahren können.

Wie wollen Sie bezahlbares Wohnen in Geldern ermöglichen? Braucht sie Verdichtung im Inneren oder die Erschließung neuer Wohngebiete?

ELbers Eine Analyse hat gezeigt, dass mehr als 300 Haushalte in Geldern in zu teuren Wohnungen leben. Vorschläge liegen auf dem Tisch und werden diskutiert. Gleichwohl scheuen aus gutem Grund viele private Investoren diesen Schritt, Sozialwohnungen zu errichten. Durch die Corona-Krise beflügelt, kommt nun noch das Problem der Mietausfälle zum Tragen und kann dadurch Investitionen verhindern. Hier muss über eine Absicherung der Investoren nachgedacht werden. Des Weiteren gilt es, den ungeregelten und unkontrollierten Zuzug zu begrenzen. Weitere Wirtschaftsmigranten-Aufnahmen mit nicht anerkanntem Asylstatus belasten die recht knappen Wohnraumkapazitäten.

Wie beurteilen Sie die Infrastruktur in Geldern, auch digital – und wie wollen Sie dieses Thema vorantreiben?

ELbers Mit Installation der Glasfaser-Infrastruktur sind wir dem Ziel schon einen guten Schritt weiter vorangekommen, die Randgebiete müssen nachziehen, sodass eine flächendeckende Versorgung gewährleistet ist. Über 5G braucht man sich momentan keine Gedanken machen, dafür fehlt einfach in Deutschland, verursacht und verschlafen durch die Altparteien, das technische Knowhow. Auch muss bei dieser Technologie das Gesundheitsrisiko durch die enormen Kurzwellen-Strahlen objektiv ausgetestet werden. Bildungseinrichtungen müssen viel besser ausgestattet werden.

Viele junge Familien beschäftigt erheblich, ob ihr Kind einen guten Kita-Platz bekommt – und wie es danach auf den Schulen weitergeht. Was macht Geldern da schon richtig – und wo muss dringend nachgebessert werden?

ELbers Erforderlich ist eine flächendeckende Bedarfsanalyse unter Berücksichtigung der vorhandenen Einrichtungen, im Kita- als auch im Schulbereich. Wo Nachbesserungen erforderlich werden, zeigt sich dann. Weitere „Schnellschüsse“ sollten aber vermieden werden. Wichtig ist, dass Geldern alle Möglichkeiten beibehält und jedem mit Anspruch einen entsprechenden Kita-Platz garantiert.

Sie werden auch der Bürgermeister sein, der die Kommune aus der Coronakrise führt. Der Bereich Finanzen und Investitionen spielt da eine wesentliche Rolle – zumal viele öffentliche Kassen eh nicht sprudeln. Muss in den kommenden Jahren der Gürtel noch enger geschnallt werden? Oder ist jetzt die Zeit der Investitionen gekommen? Und wenn ja – in was?

ELbers Sowie als auch, der Gürtel sollte enger geschnallt werden bei der Finanzierung von Prestige-Objekten, siehe Projekte wie der Umzug des Ordnungsamtes in die Innenstadt, welcher plan- und sinnlos vorgenommen wird, Unmengen an Geld kosten, die Arbeit der Behörde erschwert und keinen Sinn hat. Investiert werden muss wieder in den Mittelstand, der genau wie der Einzelhandel in der Vergangenheit stiefmütterlich behandelt wurde, das Ergebnis sieht man an den wenigen Geschäfts- und Firmengründungen, abgesehen von Wettbüros und Shishabars.

Wie kann man den Handel in der Innenstadt stärken?

ELbers Wieder Parkplatzflächen schaffen, und diese mit moderaten Parkgebühren. Der Einkauf per Kastenfahrrad ist ein grüner Traum. Weiterhin Abschaffung der Sondernutzungsgebühren solange, bis Gastronomie und Einzelhandel wieder schwarze Zahlen schreiben. Denkbar wären auch mehr Events gekoppelt an Sonntagseinkauf oder schon teilweise praktiziert, Feierabendmärkte, die Besucher in den Stadtkern locken. Die Mieten der Gewerbeimmobilien auf eine bezahlbare Basis bringen, verödete und leerstehende Geschäfte nutzen niemandem. Dringend ist auch ein Konzept erforderlich, das es Frauen wieder gestattet, abends alleine durch die Innenstadt zu laufen, ohne bedrängt zu werden.

Wie kann man die Nahversorgung in den Ortschaften stärken und sichern?