Ehrung in Geldern : Bürgermeister ehrt Schülerlosten des LMG

Geldern Schülerlotsen am Lise-Meitner-Gymnasium sorgen dafür, dass jeden Tag Kinder sicher zur Schule kommen. Dafür wurden sie jetzt von der Stadt geehrt.

Mehr als 20 Schülerlotsen gibt es am Lise-Meitner-Gymnasium in Geldern. Morgens leisten sie unter anderem am Zebrastreifen an der Kreuzung Friedrich-Spee-Straße/Issumer Tor einen wichtigen Beitrag dafür, dass ihre Mitschüler und viele weitere Gelderner Schüler sicher zur Schule kommen. „Aber auch viele ältere Menschen sind dankbar, dass wir morgens dort stehen“, sagt Schülerlotsin Jolina Spilka.