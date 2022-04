Kommunale Zusammenarbeit : Straelen für Europa-Zusammenhalt

Straelen Teilnahme von Bürgermeister und Fachbereichsleiter an Konferenz in Hannover. Kommunaler Friedensappell verabschiedet. Unbedingte Solidarität mit der Ukraine betont.

Bürgermeister Bernd Kuse nahm mit Fachbereichsleiter Christian Hinkelmann an der Konferenz in der niedersächsischen Landeshauptstadt teil und hob die Position der Stadt Straelen in seinem Fazit hervor: „Die Zusammenarbeit der Kommunen über die Staatsgrenzen hinaus hat für uns als Grenzstadt seit jeher eine besondere Bedeutung. Aber aktuell zeigt uns gerade der Angriffskrieg auf die Ukraine, wie wichtig ein starker europäischer Zusammenhalt für unser aller Zukunft ist.“

In einer Pressemitteilung informierte die Deutsche Sektion des RGRE über die Ergebnisse der Konferenz. So verurteilten die Delegierten den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine auf das Schärfste. „Die deutschen Kommunen stehen fest an der Seite ihrer ukrainischen Partner und werden sie unterstützen“, unterstrich der scheidende RGRE-Präsident und Oberbürgermeister von Karlsruhe, Frank Mentrup. Die ungeteilte und absolute Solidarität der deutschen Städte, Landkreise und Gemeinden zu den Kommunen in der Ukraine betonte auch seine Nachfolgerin, Bürgermeisterin Christiane Horsch von der Verbandsgemeinde Schweich an der Römischen Weinstraße, die nach der Delegiertenversammlung vom neuen Präsidium einstimmig an die Spitze des Verbandes gewählt wurde. Nach einer bewegenden Rede per Videozuschaltung des stellvertretenden Ministers für europäische Integration, Ihor Korkhovyi, verabschiedeten die Delegierten einen „Kommunalen Friedensappell“.