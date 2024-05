Gemeinsame Initiative im Kreis Kleve Bürgermeister zeigen Flagge für Europa

Von Emmerich bis Wachtendonk: Die 16 Bürgermeister des Kreises Kleve, darunter eine Bürgermeisterin, zeigen Flagge für Europa. In einer gemeinsamen Aktion möchten die Stadt- und Gemeindeoberhäupter nicht nur ihre Verbundenheit zu Europa ausdrücken, sondern zugleich dazu aufrufen, am 9. Juni an der Europawahl teilzunehmen. Rund 350 Millionen wahlberechtigte EU-Bürger sollen vom 6. bis 9. Juni das zehnte Europaparlament wählen. Allein in Deutschland können am 9. Juni 66 Millionen Bürger ihre Stimme abgeben.