Kommunalwahl 2020 : In Issum: Wahlhelfer dringend gesucht

Issums Bürgermeister Clemens Brüx, hier im Spaßbad Hexenland in Sevelen, kandidiert auch am 13. September wieder für das Amt. Foto: Gemeinde Issum

Issum Einen Herausforderer hat Bürgermeister Clemens Brüx nicht. Dennoch wird die Wahl anders als in den Vorjahren, nicht nur wegen Corona. Gleich zwei neue Parteien wollen demnächst die Politik im Altbierdorf mitbestimmen.

Die Altbiergemeinde Issum rüstet sich für die Kommunalwahl. Bürgermeister Clemens Brüx steht in den Startlöchern. Einen Herausforderer hat er nicht, trotzdem könnte es spannend werden, gleich zwei neue Parteien buhlen um den Einzug in den Rat.

Wie ist die Lage vor der Kommunalwahl?

Vor fünf Jahren trat Bürgermeister Clemens Brüx die Nachfolge vom langjährigen Bürgermeister Gerhard Kawaters an und setzte sich gegen drei Herausforderer durch. In diesem Jahr gibt es keinen Herausforderer. Im Rat sind aktuell CDU, SPD und FDP vertreten. Bei der Wahl treten auch die Grünen und die neu gegründete Wählergemeinschaft Issum/Sevelen an, deren Vorsitzender früher Vorsitzender der AfD im Kreis Kleve war.

Wer tritt in Issum alles an?

Als Bürgermeister: Clemens Brüx, für den Rat: CDU, SPD, FDP, Bündnis90/Die Grünen, Wählergemeinschaft Issum/ Sevelen.

Wie viele Wähler gibt es, wie viele unter 18 Jahre, wie viele EU-Bürger?

In der Gemeinde gibt es 10.227 Wähler insgesamt, davon sind 687 Erstwähler, 356 EU-Bürger.

Wann kommen die Wahlunterlagen?

Die Zustellung der Wahlbenachrichtigungen erfolgte bereits in der Kalenderwoche 33. Die Zusendung der bereits beantragten Briefwahlunterlagen wird in der 34. Kalenderwoche, beginnen, startete also ab dem 17. August.

Wer ist Wahlleiter?

Jürgen Happe, der Allgemeine Vertreter des Bürgermeisters und Fachbereichsleiter Bauen, Planen, Wohnen und Grünflächen ist Wahlleiter in der Gemeinde Issum.

Wer beantwortet Fragen von Bürgern?

Im Wahlamt der Gemeinde Issum, ist Sabine Marks die richtige Ansprechpartnerin für Fragen rund um die Wahl. Zu erreichen ist sie telefonisch in der Gemeindeverwaltung unter der Telefonnummer 02835 1079 oder per E-Mail: wahlen@issum.de. Allgemeine Informationen zur Wahl gibt es auch über das Internet: www.issum.de – Rathaus – Wahlen & Bürgerbegehren – Kommunalwahl oder Briefwahl.

Sucht man noch Wahlhelfer?

Ja, man suche noch dringend Wahlhelfer, heißt es aus dem Issumer Rathaus. Als zusätzlicher Anreiz, außer dass man der Allgemeinheit dient, gibt es ein „Erfrischungsgeld“ in Höhe von 30 Euro. In der besonderen Corona-Situation sorge die Gemeinde für die Sicherheit der Wahlhelfer. Masken, Plexiglaswände und Desinfektionsmittel werden in den Wahllokalen für die Wahlhelfer zur Verfügung gestellt, erklärt Sabine Marks. Außerdem werden die Wahlhelfer nach Möglichkeit ortsnah eingesetzt, das bedeutet, Issumer in Issum und Sevelener in Sevelen. Nach Möglichkeit bedeutet, am Ende müssen natürlich alle Plätze besetzt sein. Wer sich als Wahlhelfer melden möchte, wendet sich an Sabine Marks bei der Gemeindeverwaltung, Telefonnummer 02835 1079.

Gibt es eine Wahlparty oder andere Info-Möglichkeiten im Rathaus/Bürgersaal in Coronazeiten?

Nein. Es wird auf eine Wahlparty verzichtet. Jede interessierte Person kann sich die Ergebnisse über die Seite www.issum.de – Wahlergebnispräsentation am Wahlabend anschauen, so Bürgermeister Clemens Brüx.

Wie kann ich Briefwahl beantragen?

Klassischerweise endet die Möglichkeit, Briefwahl zu beantragen, am Freitag vor der Wahl. An der zugesandten Wahlbenachrichtigung befindet sich ein Schriftstück, um die Briefwahlunterlagen anzufordern. Das geht aber auch online oder durch scannen des aufgedruckten QR-Codes. Wenn die Briefwahlunterlagen da sind: Die Rückgabe des fertig ausgefüllten Wahlbriefs kann am Rathaus erfolgen oder durch Zusendung per Post. Eine Briefmarke braucht es nicht, die Gebühr bezahlt der Empfänger.

Was ist am Wahltag, 13. September, zu beachten?