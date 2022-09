St.-Nikolaus Grundschule Issum : Bürgermeister gratuliert Issums Schulleiterin

Bürgermeister Clemens Brüx gratuliert Jessica Claassen zur offiziellen Ernennung als Schulleiterin der St.-Nikolaus-Schule in Issum. Foto: Gemeinde Issum

Issum Jessica Claassen ist Rektorin der Nikolausschule. Bürgermeister Clemens Brüx gratulierte ihr bei einem Besuch einen Blumenstrauß.

Jessica Claassen ist nun nicht mehr länger kommissarische Schulleiterin der St.-Nikolaus-Grundschule sondern ganz offiziell die Chefin. Im Februar 2012 ist sie dem Kollegium der St.-Nikolaus Grundschule beigetreten. Im Februar 2020 trat sie das Amt der kommissarischen Schulleitung an. In Anerkennung an ihre neue Position übergab Bürgermeister Clemens Brüx ihr bei einem Besuch einen Blumenstrauß. Seit einigen Wochen haben die Kinder der St.-Nikolaus Grundschule einen weiteren Grund zur Freude, denn ein neues Klettergerüst schmückt den Schulhof. Das vorherige Gerüst war über 20 Jahre lang ein Teil des Schulhofes. Nun wurde es durch eine moderne Spielkombination aus recyceltem Kunststoff ersetzt. Dieses bietet den Kindern vielfältige Kletter- und Bewegungsmöglichkeiten.