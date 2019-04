Feuerwehrhaus Veert: Bürgerinitiative will weiter um das Wäldchen kämpfen

Veert Hanneke Hellmann erhebt Vorwürfe wegen „einseitiger Berichterstattung“. Bisher 400 Unterschriften gesammelt.

Die Bürgerinitiative Veert wehrt sich weiter gegen die Pläne der Stadt Geldern, das Wäldchen am van-der-Velden-Weg für den Neubau des Veerter Feuerwehrgerätehauses in großen Teilen abzuholzen. Sprecherin Hanneke Hellmann: „Wir wehren uns auch gegen die einseitige Berichterstattung in der RP“.

Die Bürgerversammlung sei durch die SPD organisiert worden. Hanneke Hellmann: Und das war gut so, denn so eine Bürgerbeteiligung war schon lange fällig.“ Der Artikel nach der Veranstaltung und der Kommentar am Samstag suggerieren aus Sicht der Initiative, dass es keine Auswahl für die Feuerwehr mehr gebe. Hellmann sagt: „Wir als Bürgerinitiative werden weiter machen, denn die Diskussion auf ein Grundstück zu richten, ist zu einseitig. Für uns ist es unbegreiflich, dass das Grundstück gegenüber Baumarkt Vos, das eine halbe Minute vom Grundstück am Lüssfeld liegt, nicht geeignet sein soll.“ An der Unterschriften-Aktion der Bürgerinitiative „Rettet das Wäldchen in Veert“ hätten sich inzwischen 400 Bürger beteiligt. Es gehe darum, was für Folgen es hat, einen kleinen Wald, der zum Charakter des Dorfes gehört („das Büschken“), verschwinden zu lassen. Hanneke Hellmann: „Fakt ist: Das Büschken gehört der Kirche Maria Magdalena und die Stadt hat es gepachtet und pflegt es. Die Pflege wird durch Haus Freudenberg durchgeführt. Wenn die Kirche das Grundstück der Feuerwehr zur Verfügung stellt, dann nur mit Erbpachtsvertrag: für 99 Jahre .Dann sollte es im ursprüngliche Zustand wieder zurückgegeben werden. Durch den stetigen Wachstum von Geldern und Veert haben wir dann schon die Berufsfeuerwehr. Und noch etwas: Die Pacht des Grundstücks kostet Geld, aber auch die Kosten für die doppelte Ausgleichsmaßnahme an Fläche und Gehölz dürfen nicht vergessen werden. So bezahlt man das Grundstück hier drei Mal.“