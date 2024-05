Mehr regenerative Energien für Geldern Bürger-Energiegenossenschaft plant Solaranlagen

Noch befindet sich die Bürger-Energiegenossenschaft in Geldern in der Gründungsphase. Durch sie wäre es Bürgern möglich, sich an größeren Projekten mit kleineren Finanzierungsbeträgen zu beteiligen, um den Ausbau regenerativer Energien im Stadtgebiet voranzubringen. Neben der Stadtverwaltung sind auch die Stadtwerke Geldern und die Volksbank an der Niers aktiv an der Gründung einer solchen Bürger-Energiegenossenschaft beteiligt.