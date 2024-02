Bündnis für Demokratie in Geldern Bunte Lichter für Frieden und Vielfalt

Auch in Geldern gehen die Menschen auf die Straße. Die Parteien CDU, SPD, Grüne, FDP und BiG hatten sich, wie berichtet, zu einem „Bündnis für Demokratie“ zusammengeschlossen, um sich für demokratische Werte stark zu machen und den rechtsextremen Strömungen in der Gesellschaft etwas entgegenzusetzen. Vereine, Unternehmen, Institutionen und Bürger waren aufgerufen, sich mit ihren Ideen an dem Bündnis zu beteiligen.