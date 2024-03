Kreisweites Projekt für Pflanzenvielfalt Büchereien im Kreis Kleve eröffnen Saatgutleihe

Die beteiligten Büchereien im Kreis Kleve bilden das Scharnier zum einfachen praktischen Gärtnern und Genießen. In der Saatgutleihe gibt es Gemüsesorten zu entdecken, die so nicht im Supermarktregal zu finden sind, sowie Medien zum Thema Garten und Gärtnern, die oft nur ein Bücherregal entfernt sind. Und die Aussaat trägt nicht nur auf dem Feld Früchte. Mit den öffentlichen Büchereien in Wachtendonk und Vynen erweitert sich der Kreis der Saatgutbibliotheken. Interessierte können in den Büchereien Saatgut ausleihen, um am Ende der Saison selbstgeerntetes Saatgut wieder zurückzugeben. Durch den eigenen Anbau auf dem Balkon oder im Garten kann man dazu beitragen, seltene Gemüsesorten zu erhalten und diese auf die regionalen Umweltbedingungen und den Klimawandel anzupassen.