Integration in Geldern : „Sprachdrachen“ macht Lust aufs Lesen

Geldern Die Bücherei und die drei Innenstadt-Grundschulen in Geldern starten ein gemeinsames Projekt. Es soll die Sprachförderung für Vorschulkinder verbessern.

Statt in die Kita zu gehen und Erfahrungen zu sammeln, waren Kinder in ihren Entwicklungsmöglichkeiten in den beiden vergangenen Jahren stark eingeschränkt. Im Rahmen des Austauschs zwischen den Kita- und Grundschulleitungen wurde schnell klar, warum viele Kinder über ein geringes Sprachverständnis verfügen: Die „alltagsintegrierte Sprachförderung“ konnte in den Einrichtungen nicht mehr oder nicht für alle Kinder im notwendigen Umfang geleistet werden. Ohne eine gute sprachliche Entwicklung ist Lernen und Erleben aber nur schwer möglich. Ein gelungener Schulstart ist gefährdet.