Kolumne von Melissa Akouete : Eine geheimnisvolle Academy

Unsere Kolumnistin Melissa Akouete stellt das Buch „Ellingham Academy - Was geschah mit Alice“ von der Autorin Maureen Johnson vor. Es handelt von einer Jugendlichen, die sich auf die Suche macht, das Geheimnis um die Entführung von der Ehefrau und Tochter des Gründers der Academy herauszufinden.

Als Stevie eine E-Mail an die Ellingham Academy schreibt, wird sie tatsächlich dort angenommen. So kann sie endlich vor Ort herausfinden, was 1936 wirklich dort passiert ist und wer die kleine Alice entführt hat. Stevie ist überglücklich an der Academy zu sein, denn es ist keine gewöhnliche Schule. In der Ellingham Academy haben die Schüler viel Freiraum und können sich selber Projekte aussuchen, wie zum Beispiel einen professionellen Film drehen, ein Buch schreiben oder eine Maschine bauen. Die Projekte der Schüler werden dann von den Lehrern bewertet. Auch der Unterricht ist anders als bei uns an den Schulen. So hat Stevie, die einmal beim FBI arbeiten will, unter anderem sehr professionellen Anatomieunterricht. Als plötzlich ein Mitschüler verschwindet und später tot aufgefunden wird, muss Stevie plötzlich zwei Fälle lösen und muss sich fragen, ob sich unter ihren anscheinend netten Mitschülern und Lehrern ein Mörder befindet. Sie tut dies, obwohl es ihr ausdrücklich verboten wurde.