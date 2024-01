Bilanz der Löscheinheit Brüxken-Dam-Rieth 56 Einsätze für die Freiwillige Feuerwehr

Die Löscheinheit Brüxken-Dam-Rieth wurde im Jahre 2023 zu insgesamt 56 Einsätzen gerufen. Hervorzuheben sind hierbei sicherlich alleine über 23 Waldbrände im Frühjahr/Sommer, insbesondere im Bereich der Buschberge. Hier hatte man es vermutlich mit einem Feuerteufel zu tun. Diese Einsätze waren aus mehrerlei Hinsicht sehr intensiv und kräftezehrend: Zum einen kam es insbesondere an Wochenenden und Feiertagen innerhalb kürzester Zeit zu mehreren Einsätzen, zum anderen musste das Löschwasser über weite Strecken transportiert werden. Hinzu kam die zum Teil sehr warme Witterung, die den Einsatzkräften einig. Auch die Situation rund um die ergiebigen Niederschläge der letzten Tage und Wochen hielt die Kameraden aus Brüxken ein Stück weit in Atem. Neben örtlichen Einsätzen waren einige Kameraden auch im Rahmen der überörtlichen Hilfe in Oberhausen (an der Ruhr) im Einsatz.