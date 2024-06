Deutsche Grundschulmeisterschaft Brüder-Grimm-Schule aus Issum erfolgreich beim Schach

Trotz der starken Konkurrenz und den vielen knappen und intensiven Partien reichte es am Ende zu Platz 16 für die Issumer. Am ersten Turnier blieben sie sogar ungeschlagen und nur durch zwei knappe Niederlagen am nächsten Spieltag gegen Bad Hersfeld und die Eichendorfschule aus Moers fielen die Issumer am Ende aus den ersten zehn Plätze. Das Team kann trotzdem stolz auf diese Leistung sein. Im Schachmehrkampf erspielten sie sich dafür aber den ersten Platz. Dort war schachliches Können, Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Teamgeist gefragt. Am Ende der Meisterschaft konnte man die Grundschule Karl-Marx-Plauen erstmalig zur Deutschen Meisterschaft gratulieren.