Winterkirmes in Sevelen : Neue Spielideen für das „Montagmachen“

Drei Tage Programm bei der Winterkirmes der St.-Antonius-St.- Hubertus-Bruderschaft Sevelen. Abend auf Platt zum Auftakt.

Am Sonntag, 19. Januar, beginnt um 9 Uhr das Festhochamt in der Kirche St. Antonius in Sevelen. Mitgestaltet wird der Gottesdienst vom Kirchenchor MGV 1849 Sevelen. Anschließend wird zum Frühschoppen in die Gaststätte „Zur Linde“ eingeladen.Am Montag, 20. Januar, kommen die Schützenbrüder zum „Montagmachen” zusammen. Beginn ist um 10 Uhr mit der Messe für die Lebenden und Verstorbenen der Bruderschaft im St.-Antonius-Haus Sevelen. Danach geht es im Vereinslokal „Zur Linde” mit dem traditionelles „Montagmachen“ weiter. Neue Ideen und gesellige Spiele sollen den Tag kurzweilig begleiten. Interessierte Mitglieder können sich bereits jetzt zu Mannschaften formieren oder am Tag der Veranstaltung Mannschaften bilden. Die Teilnehmergebühr beträgt drei Euro pro Person.. Zusätzlich zu den Spielen wird ein Sonderpreis in Höhe von 100 Euro ausgespielt. Wer diesen Preis gewinnen will, muss schätzen wie viel Euro- Münzen sich in einem Glas befinden. Die Teilnahmegebühr beträgt einen Euro pro abgegebener Schätzung. Der Gewinn wird nur an die am 20. Januar anwesende Person ausgezahlt.