Schauspiel in Hartefeld : Viel Spaß in Hartefelds „Alter Eule“

Tourismusexperte Florian (Max Mikisek, 2. v. l.) verträgt längst nicht alles, was in der „Alten Eule“ serviert wird. Auch Windkraft-Gutachter Paul (Kevin van den Brand, l.) sowie Wirte-Tochter Stine (Anne Hansen), Wirtin Gerda (Veronika Ripkens) und Nachbarin Else (Cordula Seifert, v. l.) machen sich Sorgen. Foto: Herbert van Stephoudt

Hartefeld Die „Dorfschmiede“ wurde einmal mehr zur Theaterbühne. Die Bruderschaft unterhielt ihr Publikum mit Szenen in einer Pension.

Dass ausgerechnet die Windkraft, die auch im wahren Leben der Hartefelder Dorfidylle immer mehr auf den Pelz rückt, dem Gasthaus „Zur alten Eule“ gefährlich werden könnte – Autorin Marieta Ahlers hätte es der Theatergruppe der Bruderschaft nicht besser ins Rollenbuch schreiben können. Die Bühnenbildner Jörg Großmann, Andreas Dennes und Winfried Rinass lieferten zudem die perfekte Illusion um die in die Jahre gekommene Pension, die fernab vom Tourismus ein eher beschauliches Dasein fristet. Kein Wunder, dass sich Dennes in seiner der Fernseh-Satire „Dittsche“ entlehnten Rolle des stummen, aber sehr aufmerksamen Kneipen-Dauergastes auf der Bühne der „Dorfschmiede“ sichtlich wohl fühlte.

Genießen konnte vor allem das Publikum, das die starke Leistung des Ensembles immer wieder mit Szenenapplaus quittiert. Auch den ersten Auftritt von Oma Lotte (Maria Janssen), die eigentlich Opernsängerin werden wollte und sich nun in der Pensionsküche nützlich macht. Sie spannt das Publikum nicht lange auf die Folter, wem eigentlich ihre Liebe gilt, und schmettert gleich beim Kartoffelschälen das Thema vom „Phantom der Oper“ in den Saal. Leicht schräg, etwas schrullig, vor allem laut. Kein Wunder, dass Oma Lotte gefeiert wird an diesem Abend. Derweil plagt sich das Wirtepaar Heino und Gerda Schmerpott (Detlef Wanitzek und Veronika Ripkens) mit Existenzsorgen. Vom Verkauf der Pension nehmen sie aber schnell Abstand. Aus unterschiedlichen Motiven: „Oma kann hier nicht allein bleiben“, stellt Gerda resignierend fest. Ehemann Heino, der ohnehin lieber mit seinem Freund Kurt (Theo Hendricks) den Selbstgebrannten testet, resümiert: „Keine Gäste, kein gutes Essen, und bei meiner Gerda ist die Mindesthaltbarkeit auch schon abgelaufen.“ Vom Umzug in die große Stadt träumt Tochter Stine (Anne Hansen).

Info Musiker werden unterstützt Geschichte Zum 32. Mal brachte die Theatergruppe der St.-Antonius-Schützenbruderschaft Hartefeld ein Theaterstück auf die Bühne. Vorbereitung Seit Mai laufen die Proben unter der Leitung von Claudia Degenhardt zweimal wöchentlich. Spende Aus den Einnahmen spendete die Bruderschaft 300 Euro an den Spielmannszug „Blau-Weiß“ für die Anschaffung von Instrumenten.

Als der smarte Anzug- und Schlipsträger Paul Puttfarken (Kevin van den Brand) die Pension betritt, winkt Veränderung. In jeder Hinsicht, denn der Boden-Gutachter der Firma Nordwind soll ermitteln, ob Pension und Land für den Windkraft-Bauer interessant sind. Stines Augenaufschlag verrät, dass da vielleicht noch mehr geht. Gut informiert über die Nordwind-Absichten ist die trinkfeste und mitteilsame Else Stohldreier (Cordula Seifert). Für ein Gläschen von Heinos Schnaps verrät sie gern, was man sich im Dorf erzählt. Doch die Freunde Kurt und Heino denken weiter: Die „Eule“ muss erhalten werden – und braucht eine Attraktion. Vielleicht kann Oma helfen? Für Heino ist die Lösung klar. „Oma Lotte spielt das Phantom von Oma.“

Während die in Ohnmacht fällt, ist das Publikum restlos begeistert von Witz, Schwung und Spielfreude. Die Handlung gerät endgültig auf die Überholspur, als sich Marga Siebenschön (Erika Großmann) und Florian Fuchs (Max Mikisek) vom Tourismusbüro einbringen, um das Vermarktungskonzept zu verfeinern. Dabei gilt dem gewinnend gestikulierenden Mikisek, der zuverlässig aus jedem „l“ ein „n“ macht, auch Szenenapplaus. Die Rettung der „Eule“ hat allerdings andere Ursachen. Zum einen Puttgardens Gutachten, zum anderen den Lottogewinn von Else Stohldreier, die in die „Eule“ investiert und als Millionärin endlich ihren Kurt in die Arme nehmen kann.