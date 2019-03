Hartefeld hat angezapft: Bruder Ernst „predigt“ beim Starkbierfest

HARTEFELD Hartefeld feiert mit „H-Tor“ aus der Carfbier-Brauerei Fleuther und Livemusik von „Herzschlag“.

Dudelsackspieler „Herbert“ beschritt in traditionell schottischer Kluft den Saal der Dorfschmiede und spielte auf dem Holzblasinstrument schottische Musik. Dicht hinter ihm folgten Brauer Oliver Stöcker, Festkettenträger Willi Stenmans und Festwirt Dragan Bozovic in Richtung Podium. Ortsbürgermeister Friedrich Dahl, der am Festabend nicht anwesend sein konnte, hatte das Fass spendiert, das gleich von den dreien angestochen werden sollte. Kevin van den Brandt und Stephan Vogt vom Organisationsteam moderierten eingangs, gegen 19.15 Uhr, das zweite Hartefelder Starkbierfest. Ein Bierbarometer sollte im Laufe des späteren Abends einen sinkenden Bierpreis garantieren, erklärten die Moderatoren. Einen Null-Dreier-Humpen vom süßlich mundenden Hartefelder Starkbier „H-Tor“ gab es zunächst für rund drei Euronen zu ergattern. Dieses wurde speziell für das Starkbierfest gebraut. Oliver Stöcker von der Craftbeer-Brauerei Fleuther kam dem Wunsch der St.-Antonius-Schützenbruderschaft gerne nach, ein eigenes, Hartefelder Bier am Samstag, 30. März, präsentieren zu können. Eine bayrische Tradition lässt Starkbiere stets auf die Silbe „Tor“ enden, ließ der Bierfachmann wissen. Da war es schnell klar, welchen Namen das Stark-Bräu vom Dorf mit „H“ bekommen soll. Einige Schützenbrüder konnten damit den Punkt „einmal im Leben ein eigenes Bier brauen“ von ihrer To-Do-Liste streichen, erzählten die Moderatoren auf dem Podium des Saalbaus der Dorfschmiede.