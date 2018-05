Issum: Broschüre bietet Informationen für Katastrophenfall

Issum Unter dem Titel "Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen" hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe eine informative Broschüre herausgegeben. Das teilt die Gemeindeverwaltung Issum mit. Auf 68 Seiten wird erläutert, wie man im privaten Umfeld Vorsorge für den Notfall treffen kann. Schließlich kann es jeden einmal treffen. Ob Brand, Wassereinbruch, Stromausfall oder Unfall: Oft entscheiden nur wenige Minuten über das Leben von Menschen oder den Erhalt von Sachwerten.

Die Broschüre liegt in gedruckter Form in Issum und Sevelen in den Zweigstellen von Sparkasse und Volksbank sowie im Rathaus zur Mitnahme aus.