Dritter Feierabendmarkt Broekhuysen feiert an der Grundschule

Der dritte Feierabendmarkt hat in Broekhuysen am Pfarrheim stattgefunden. Das Wetter hat sich von seiner besten Seite gezeigt, was dazu führte, dass die Besucher den Vorplatz des Pfarrheims füllten. Die gesellige Feierabendstimmung hielt bis in die späten Abendstunden an.