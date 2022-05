Diözesankomitee wählt am 21. Mai einen neuen Vorstand : Walbeckerin stellt sich zur Wahl für die Doppelspitze

Diözesankomitee wählt am 21. Mai einen neuen Vorstand

Gemeinsam mit Ulrich Vollmer tritt Brigitte Lehmann für die Doppelspitze im Vorstand des Diözesankomitees an. Foto: Norbert Prümen

Geldern Gemeinsam mit Ulrich Vollmer aus dem Münsterland möchte Brigitte Lehmann aus das Amt übernehmen. Das Diözesankomitee der Katholiken im Bistum Münster ist der Zusammenschluss der organisierten Laien auf Bistumsebene.

Am kommenden Samstag, 21. Mai, wählt das Diözesankomitee der Katholiken im Bistum Münster einen neuen Vorstand.Das Diözesankomitee der Katholiken im Bistum Münster ist der Zusammenschluss der organisierten Laien auf Bistumsebene. Die Laienvertretung will in Politik und Gesellschaft hineinwirken und das kirchliche Leben mitgestalten.