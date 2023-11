Auszeichnung vom Bistum Münster Brigitte Lehmann erhält für ihr ehrenamtliches Engagement die Paulusplakette

Diese vielen Tätigkeitsfelder Lehmanns stellte Bischof Genn während der Ehrung vor. Er betonte, sie nehme all ihre Aufgaben aus ihrem Glauben heraus wahr. Die so Gewürdigte zeigte sich von der Ehrung, die das Diözesankomitee beantragt und von der sie vorher nichts gewusst hatte, „völlig überrascht“. Sie empfinde die Auszeichnung als große Ehre, sagte sie später und hob hervor: „Ohne das Engagement so vieler anderer Menschen, mit denen ich in den unterschiedlichsten Gremien zusammenarbeite oder gearbeitet habe, wäre diese Auszeichnung nicht möglich gewesen. Für mich ist Teamarbeit sehr wichtig, sie motiviert und stärkt mich in all meinem Tun.“ Lehmann dankte allen Unterstützern, vor allem ihrem Mann.