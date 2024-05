San-Hejmo-Talentwettbewerb Der Traum von der großen Musikkarriere

Weeze · Premiere in Weeze: Zum ersten Mal findet in diesem Jahr der Wettbewerb „Warsteiner Talents of San Hejmo“ statt. Mitmachen können Künstler aus den Bereichen Hip-Hop und Pop. Die Bewerbungsfrist endet am 14. Juni.

17.05.2024 , 13:50 Uhr

Nachwuchsförderung bei San Hejmo: Musiker können einen exklusiven Auftritt und einen Studiobesuch gewinnen. Foto: Böttcher/Robin Boettcher

Einmal auf einer Festivalbühne stehen und danach ins Studio eines bekannten Labels gehen: Diesen Traum können sich talentierte Künstler in diesem Jahr mithilfe von Warsteiner rund um das San-Hejmo-Festival am 16. und 17. August am Airport Weeze erfüllen. Die Brauerei ist seit fast 20 Jahren eng mit der Musikbranche verknüpft und sponsert eine Reihe bekannter Festivals und Musikveranstaltungen in Deutschland. Dazu zählen seit ihrer Gründung auch die Festivals Parookaville und San Hejmo. Bei Parookaville organisiert die Brauerei unter anderem eine rechtskräftige Festivalhochzeit. Mit dem Wettbewerb „Warsteiner Talents of San Hejmo“ sucht sie nun zum ersten Mal zusammen mit den Festival-Veranstaltern Künstler, die sich am 16. August vor einer Jury auf der Talent Stage in Weeze präsentieren dürfen. „Mit unserem Contest fördern wir gemeinsam mit den Veranstaltern junge Talente und geben ihnen die Chance, ihren Traum vom Durchbruch als Künstlerin oder Künstler in der Urban-Music-Szene zu verwirklichen“, erklärt Nadja Gärtner, Leitung Brand Activation bei der Haus Cramer Gruppe, zu der auch Warsteiner gehört. Noch bis zum 14. Juni können Künstlerinnen und Künstler aus ganz Deutschland unter www.warsteiner.de/warsteiner-talents-of-san-hejmo ihr Bewerbungsvideo einsenden. Der Contest richtet sich vorwiegend an Talente aus dem Bereich Urban Music, sprich Hip-Hop und Pop. Die Voraussetzung: Im Video müssen mindestens drei Musikkreationen in Form eigener Songs oder Remixes performt werden. Bei der Konzeption des Wettbewerbs orientieren sich die Brauerei und die Veranstalter klar an den Genres, Eigenschaften und der Zielgruppe des Festivals. „San Hejmo ist bunt, kreativ und urban“, sagt Co-Festivalgründer und Co-Geschäftsführer der San Hejmo GmbH, Bernd Dicks. „Wir sind gespannt auf die vielfältigen Bewerbungen und freuen uns, dass wir gemeinsam mit unserem Top-Partner auf diese Weise vielleicht große musikalische Talente entdecken können, die unser Festival zusätzlich bereichern.“ Die Auswahl der fünf Finalisten übernimmt eine Jury, bestehend aus Festival-Veranstalter Bernd Dicks, Nadja Gärtner von der Warsteiner-Brauerei und Leander Kirschner, CEO und Gründer von Bamboo Artists. Letzterer ist mit seinem Label derzeit einer der gefragtesten Künstlermanager Deutschlands. Zu den von ihm betreuten Künstlern gehören zum Beispiel Ski Aggu, 01099, Zartmann und Ritter Lean. „Ich freue mich sehr, Teil der Jury zu sein und bin überzeugt, dass es viele Artists gibt, die jede Menge Talent mitbringen und gute Sounds produzieren. Ich bin gespannt, wer es am Ende auf die Bühne schafft“, sagt Leander Kirschner. Das Finale des Wettbewerbs findet am Freitag, 16. August, live auf dem Gelände des San-Hejmo-Festivals statt, den Gewinner kürt ebenfalls die Jury. Die Teilnahme könnte ein erster großer Schritt für die Musikkarriere sein. Denn neben dem Auftritt auf der Festivalbühne bekommt der Gewinner auch eine exklusive Studio-Session geschenkt. Zusätzlich gibt es für den Sieger 20 Tagestickets, die er an die Familie, Freunde und Fans verteilen kann.

(webe)