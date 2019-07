Bier : Ansturm auf das neue Alt-Radler

Hunderte waren beim Probieren des neuen Alt-Radlers von Diebels in Issum, darunter Betriebsratsvorsitzender Thomas Engelsiepen (gelbes T-Shirt), Gebietsverkaufsleiter Hubert Neeven (links daneben) und Philipp Tiemann, stellvertretender Jugend-Azubivertreter. Foto: Klatt

Issum Hunderte von Bierfreunden waren am Sonntagmorgen in Issum. Dorthin hatte die Brauerei Diebels zum Vorkosten des neuen Alt-Radlers eingeladen, das am heutigen Montag auf den Markt kommt. „Das lässt sich trinken wie Wasser, schmeckt sehr gut“, urteilte eine junge Frau über das neueste Produkt aus dem Altbierdorf.

