Treffen in Vernum Brass-Band Geldern nach 50 Jahren wieder vereint

Auf den Tag genau 50 Jahre nach dem „Gold“ beim Weltmusikfestival in Kerkrade haben sich 18 ehemalige Mitglieder der Brass-Band Geldern im Landcafé Steudle in Vernum getroffen. Damit war rund die Hälfte von ihnen erschienen. Dass er so viele von seinen einstigen Mitspielern wiedersieht, hätte Bernd Virnich so nicht erwartet.