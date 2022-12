Brandserie in Geldern Brandstifter zündet einen Motorroller an

Die vor Wochen begonnene Serie von Bränden in Geldern geht weiter. Am späten Montagabend ist am Kik-Markt an der Gelderstraße ein Motorroller angezündet worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das Gefährt schon lichterloh. Dabei drohten die Flammen auf den Kik-Markt überzugreifen, da der Roller an der Rückseite direkt an der Hauswand stand. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehrleute konnte dies jedoch verhindert werden. Die Polizei fahndete wieder mit mehreren Streifenwagen in der Umgebung des Tatortes.