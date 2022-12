Brandserie in Geldern Brandstifter zünden ein Mofa an

Die vor Wochen begonnene Serie von Bränden in Geldern geht weiter. Am späten Montagabend ist am Kik-Markt an der Gelderstraße ein Mofa angezündet worden. Beim Eintreffen der Feuerwehr brannte das Gefährt schon lichterloh. Dabei drohten die Flammen auf den Kik-Markt überzugreifen, da der Roller an der Rückseite direkt an der Hauswand stand. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehrleute konnte dies jedoch verhindert werden.