Festnahme in Geldern Mann zündet Wohnung der Freundin an – Brandserie aufgeklärt?

Der Brand vom Sonntag in der Issumer Straße in Geldern hat eine spektakuläre Wendung genommen. Die Polizei hat einen 42-jährigen Mann festgenommen, der das Feuer in der Wohnung gelegt haben soll. Der mutmaßliche Täter sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Er war bereits einmal im November nach Bränden in Geldern festgenommen worden.