Ist ein Trittbrettfahrer unterwegs? Weitere Brände in Geldern gelegt

Die Feuerwehr in Geldern kommt einfach nicht zur Ruhe. Nachdem die Polizei einen mutmaßlichen Brandstifter festgenommen hatte, war die Hoffnung groß, dass die Brandserie in Geldern und Weeze jetzt ein Ende hat. Doch nachdem am Freitag bereits drei Mülltonnen an der Pater-Delp-Straße gebrannt hatten, musste die Feuerwehr in der Nacht zu Dienstag bereits erneut ausrücken. Sie wurde um 0.40 Uhr zu einem Brand an der Fürstenberger Straße gerufen. Dort stand eine Mülltonne auf dem Gehweg in Flammen. Während die Einsatzkräfte noch löschten, kam bereits die nächste Meldung. Nur wenig entfernt an der Egmondstraße brannte ebenfalls eine Mülltonne. Die Feuerwehr konnte beide Feuer schnell löschen, die Polizei hatte sofort eine Fahndung eingeleitet. Bislang konnte aber kein Täter gefunden werden.