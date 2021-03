Ermittlungen nach Feuer in Poelyck : Feuer im Ferkelstall: Polizei schließt Brandstiftung aus

Poelyck Bei einem Großbrand in Poelyck waren mehr als 900 Schweine verbrannt. Die Ursache für das Feuer kann nicht mehr genau geklärt werden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei nach dem Brand in zwei Schweineställen in Poelyck sind abgeschlossen. „Wir haben keine Hinweise auf Brandstiftung gefunden“, so Polizeisprecherin Christina Pitz. Die genaue Ursache für den Brand steht nicht fest und wird vielleicht auch nicht mehr ermittelt werden können. „Die Gebäude sind so weit heruntergebrannt, dass es schwierig ist, jetzt noch die genaue Ursache festzustellen“, so die Polizeisprecherin.