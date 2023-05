Brand in Herongen Polizei untersucht die Brandursache am Landschulheim

Am Mittwochmorgen liegt Brandgeruch über dem Gelände gegenüber der Blauen Lagune. Von dem früheren Landschulheim ist im Waldstück nur noch eine rußgeschwärzte Ruine übrig. Das Gebäude ist in der Nacht komplett ausgebrannt. „Der Brandort ist beschlagnahmt! Betreten verboten“, steht auf dem Schild, das an einem provisorischem Absperrgitter festgemacht ist.