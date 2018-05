Geldern: Boskamp Vorsitzender bei AG 60 Plus

Boskamp Vorsitzender bei AG 60 Plus

Geldern Der Klever Sozialdemokrat Heinz Boskamp wurde jetzt auf der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft 60plus der Kreis Klever SPD als Vorsitzender wiedergewählt. "Ich mache die Arbeit gerne, engagiere mich für die SPD und die Senioren im Kreis Kleve und freue mich schon darauf, diese Arbeit gemeinsam mit einem guten Team auch in den nächsten zwei Jahren fortsetzen zu können", danke der alte und neue Vorsitzende.

Die Versammlung fand im SPD-Bürgertreff in Weeze unter der Leitung des SPD-Unterbezirksvorsitzenden Norbert Killewald statt, der auch zum Stand der Parteierneuerung im Kreis Kleve referierte. Im Mittelpunkt der Versammlung standen diesmal die turnusmäßig alle zwei Jahre stattfindenden Vorstandswahlen. Der 60plus-Vorsitzende Heinz Boskamp berichtete zunächst über die Aktivitäten der AG 60plus im zurückliegenden Jahr und gab darüber hinaus einen Ausblick auf die geplante Vorhaben in diesem Jahr. "Besonders erfolgreich waren auch wieder die von der AG 60plus im Kreis Kleve organisierten Reisen, die mittlerweile schon eine lange Tradition haben", so Boskamp.